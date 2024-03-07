TELEGRAM
Написать пост

Вы должны быть авторизованы для публикации. Войдите или зарегистрируйтесь.

Если вы покинете страницу, то вся введённая информация пропадёт. Перед выходом сохраните пост в черновик.

04.07.2024
Скоро может выйти новый трейлер GTA VI
03.07.2024
В Wolfenstein: The New Order можно будет сыграть с русской озвучкой
02.07.2024
Трейлер экшена Alkahest оказался пререндером
01.07.2024
Раскрыта дата выхода нового DLC к Alan Wake 2
Psstore
Игровые новости
Цены на игры в PS Store снова выросли
01 июля 2024
Хэйвенрок
Сотрудники psprices сообщили о повышении цен в турецком PlayStation Store. По их данным, подорожание коснулось примерно 11 тысяч позиций. Из них около 4 тысяч — это сами игры в различных изданиях, а остальное...
Анекдоты про геймеров
Юмор
Смешные анекдоты про геймеров, игры и разработчиков
25 мая 2024
inCore
Все люди любят смешные истории, шутки и анекдоты, но если юмор связан с их увлечением, то становится ещё смешнее. Геймеры не исключение, ведь и про них, и про игровую индустрию тоже есть немало смешных...
Helldivers 2
Игровые новости
Теперь в Helldivers 2 будут реже выходить обновления
25 мая 2024
dron43region
Авторы Helldivers 2 объявили о намерении снизить частоту выхода обновлений и патчей. Глава студии Arrowhead в начале мая уже намекал на такие изменения, обсуждая с командой баланс шутера. Это подтвердил...
Genshin impact
Игровые новости
Игроков Genshin Impact переводят на другой лаунчер
24 мая 2024
PANDARED
Разработчики игры Genshin Impact начали перевод игроков на новый лаунчер под названием HoYoPlay. В этом приложении будут доступны игры от студии miHoYo: Honkai Star Rail, Zenless Zone Zero и Honkai Impact...
Kingmakers
Игровые новости
Для Kingmakers вышел новый трейлер
23 мая 2024
inCore
Студия Redemption Road представила новый трейлер своего шутера Kingmakers. События игры переносят в Средневековую Англию. Главный персонаж, обладая современным оружием и транспортом, попадает в прошло...
Hunt showdown
Игровые новости
Hunt: Showdown скоро перестанет работать на PS4 и Xbox
22 мая 2024
Хэйвенрок
Компания Crytek сообщила, что 15 августа 2024 года онлайн-шутер Hunt: Showdown будет перенесен на новую версию движка CryEngine 5.11. После этого игра станет недоступной на старых консолях — PlayStation...
Deadlock valve
Игровые новости
Геймплей шутера Deadlock от Valve утёк в Сеть
22 мая 2024
Хэйвенрок
В интернете появилось новое геймплейное видео Deadlock — новенького шутера от Valve. В этом ролике демонстрируется игровой процесс на стимпанк-локации в городе, меню выбора персонажей, разнообразные режимы...
Senuas saga hellblade 2
Игровые новости
В РФ больше не купить Senua's Saga: Hellblade 2
22 мая 2024
Хэйвенрок
На территории России больше нельзя приобрести Senua's Saga: Hellblade 2 через Steam. Microsoft удалила игру из магазина спустя несколько часов после её релиза.
Far cry 7 анонс
Игровые новости
Скоро могут анонсировать Far Cry 7
22 апреля 2024
Pr9nik
Поклонники популярной игровой серии «Far Cry» были взволнованы после загадочного сообщения от пользователя с ником j0nathan, которое намекало на возможную связь с предстоящей игрой Far Cry 7.
Marvels spider man 2 patch
Игровые новости
Вышло новое обновление Marvel's Spider-Man 2
21 апреля 2024
dron43region
Вышел очередной патч с обновлением 1.002.003 для игры Marvel’s Spider-Man 2 от Insomniac Games, в котором исправлены проблемы с исчезающими сохранениями, возникшие после предыдущего патча.
1 2 3 92
06.03.2024
Возможна ли игра по типу Чёрное зеркало или Любовь. Смерть. Роботы?
05.03.2024
Что за сайт где можно играть в мощные игры на слабом пк
02.02.2024
Что такое кемпинг в dead by daylight?
13.12.2023
Почему провалилась The Day Before?
11.11.2023
Planet Zoo не запускается проблема графического ядра
17.10.2023
Dishonored the knife of dunwall как запустить
Все посты
Сообщество
Советы и гайды
Разное
Похожие игры
Подборки и топы
Пасхалки и секреты
Обзоры
Мобильный гейминг
Игровые новости
Для средних ПК
Для слабых ПК
Для мощных ПК
Важный оффтоп
Steam
Трейлеры
Интересное чтиво
Обновления
Геймплей
Релизы
Marvel Games
Российские игры
Анонсы
Rockstar Games
Ubisoft
DLC
Grand Theft Auto VI
Утечки
Insomniac Games
Marvel's Spider-Man 2
Модификации
Инсайдеры
Epic Games Store
CD Project Red
Electronic Arts
Baldur’s Gate 3
Cyberpunk 2077
Bethesda Softworks
Ремейки
Remedy Entertainment
Fortnite
Блогеры
Alan Wake 2
Atomic Heart
Хакеры
Sony
Starfield
Слухи
Larian Studios
Grand Theft Auto V
Смута
Озвучка
Ремастеры
Star Wars
Демоверсии
Cyberia Nova
Unreal Engine 5
Red Dead Redemption 2
Железо
Rocksteady Studios
Suicide Squad: Kill the Justice League
The Witcher
Blizzard Entertainment
Valve
Gta 6 trailer two
Wolfenstein the new order
Alkahest trailer prerender
Alan wake 2 dlc
Psstore
Анекдоты про геймеров
Helldivers 2

VABGAME для геймеров

Добро пожаловать на игровой портал vabgame.ru. Здесь ты сможешь найти много интересной и полезной информации, связанной с играми и игровой индустрией в целом.

Новости игр

Актуальные новости и события из игровой индустрии: трейлеры, релизы, обновления и многое другое.

Статьи по играм

Разные информационные и развлекательные статьи, так или иначе связаны с играми или конкретными их аспектами и особенностями.

Подборки игр

Списки игр, составленные по определённому критерию, будь то игры для слабых, средних или мощных ПК, или просто топ игр про что-то конкретное.

Гайды по играм

В играх часто возникают проблемы, которые мы помогаем решить в этой категории.

Тесты по играм

Развлекательные игровые тесты, которые может пройти любой желающий и увидеть результат с ответами.

База игр с удобной фильтрацией

Регулярно пополняющаяся база игр на ПК, которые можно фильтровать по многим критериям, например: по году выхода, по рейтингу, по разработчикам и так далее.

И много другой полезной для геймеров информации!

Здесь не упомянуто ещё много всего интересного, что есть на vabgame.ru, но ты можешь сам осмотретья и увидеть всё, что предлагает сайт.